İşte Beşiktaş'ın 2020 projesi
Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ın başına gelen Abdullah Avcı, siyah beyazlı yönetim ile gelecek hakkında görüştü. Süper Lig'i 3. sırada bitiren Beşiktaş, 2019-2020 için çalışmalara başladı. Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve başlamasıyla yeni sezondaki takımın kadrosu şekillenmeye başladı.
Yönetim; kaleci (yedek), stoper, sağ bek, sol bek, sol açık, santrfor ve 10 numara pozisyonu için takviye isteyen Avcı'nın listesi ile kendi listesindeki isimler arasından ekonomik olarak en uygunları transfer edecek.