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  3. 10 Haziran 2019 18:35

İşte Beşiktaş'ın 2020 projesi

Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ın başına gelen Abdullah Avcı, siyah beyazlı yönetim ile gelecek hakkında görüştü. Süper Lig'i 3. sırada bitiren Beşiktaş, 2019-2020 için çalışmalara başladı. Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı

İşte Beşiktaş'ın 2020 projesi

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve başlamasıyla yeni sezondaki takımın kadrosu şekillenmeye başladı.

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İşte Beşiktaş'ın 2020 projesi

Yönetim; kaleci (yedek), stoper, sağ bek, sol bek, sol açık, santrfor ve 10 numara pozisyonu için takviye isteyen Avcı'nın listesi ile kendi listesindeki isimler arasından ekonomik olarak en uygunları transfer edecek.

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İşte Beşiktaş'ın 2020 projesi

İşte Avcı'nın 2020 model Beşiktaş'ında transfer etmek etmek istediği isimler:

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İşte Beşiktaş'ın 2020 projesi

Transferde öncelikli mevki stoper... Ömer Toprak ismi hem yönetim hem de Abdullah Avcı'nın onayından geçti.

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