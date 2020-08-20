İşte Beşiktaş'ın golcü listesinde sona kalan 2 isim

Salı günkü PAOK maçı için kadrosunu bu geceye kadar UEFA'ya bildirmek zorunda olan Beşiktaş, forvet transferi için yoğun mesai harcıyor...Papiss Cisse'yi listeye yetiştirmeye çalışan yönetim, Kasımpaşa'dan Fode Koita için de atağı kalktı