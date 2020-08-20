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  3. 20 Ağustos 2020 12:14

İşte Beşiktaş'ın golcü listesinde sona kalan 2 isim

Salı günkü PAOK maçı için kadrosunu bu geceye kadar UEFA'ya bildirmek zorunda olan Beşiktaş, forvet transferi için yoğun mesai harcıyor...Papiss Cisse'yi listeye yetiştirmeye çalışan yönetim, Kasımpaşa'dan Fode Koita için de atağı kalktı

İşte Beşiktaş'ın golcü listesinde sona kalan 2 isim

Salı günkü PAOK maçı için kadrosunu bu geceye kadar UEFA'ya bildirmek zorunda olan Beşiktaş, forvet transferi için yoğun mesai harcıyor...Papiss Cisse'yi listeye yetiştirmeye çalışan yönetim, Kasımpaşa'dan Fode Koita için de atağı kalktı

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İşte Beşiktaş'ın golcü listesinde sona kalan 2 isim

Kupa 1 yolunda grup aşamasına kalabilmek için 3 ön eleme turuna çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, ilk sınavını salı günü Yunanistan temsilcisi APOK karşısında verecek.

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İşte Beşiktaş'ın golcü listesinde sona kalan 2 isim

Yunanistan'da ancak seyircisiz olarak oynanacak mücadelede rakibini devirip sıradaki rakiplerini beklemeyi planlayan Kara Kartal'da yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği özellikle forvet transferini bugün yetiştirmeye çalışıyor.

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İşte Beşiktaş'ın golcü listesinde sona kalan 2 isim

PAOK'la oynayacağı karşılaşma için oyuncu listesini bu geceye kadar UEFA'ya göndermesi gereken Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan Papiss Cisse'yi kısıtlı sürede bitirmeyi amaçlıyor.

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