İşte Beşiktaş'ın golcü listesinde sona kalan 2 isim
Salı günkü PAOK maçı için kadrosunu bu geceye kadar UEFA'ya bildirmek zorunda olan Beşiktaş, forvet transferi için yoğun mesai harcıyor...Papiss Cisse'yi listeye yetiştirmeye çalışan yönetim, Kasımpaşa'dan Fode Koita için de atağı kalktı
Salı günkü PAOK maçı için kadrosunu bu geceye kadar UEFA'ya bildirmek zorunda olan Beşiktaş, forvet transferi için yoğun mesai harcıyor...Papiss Cisse'yi listeye yetiştirmeye çalışan yönetim, Kasımpaşa'dan Fode Koita için de atağı kalktı
Kupa 1 yolunda grup aşamasına kalabilmek için 3 ön eleme turuna çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, ilk sınavını salı günü Yunanistan temsilcisi APOK karşısında verecek.
Yunanistan'da ancak seyircisiz olarak oynanacak mücadelede rakibini devirip sıradaki rakiplerini beklemeyi planlayan Kara Kartal'da yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği özellikle forvet transferini bugün yetiştirmeye çalışıyor.