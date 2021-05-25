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  4. İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu rakipleri

İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği 2021-2022 sezonunda 25 kulüp yerini aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği 2021-2022 sezonunda 25 kulüp yerini aldı.

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Avrupa'da yerel liglerin sona ermesiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli olmaya başladı. Devler Ligi'nde 2021-2022 sezonu için 11 ülkeden 25 takım yerini ayırdı. İşte 2021-22 Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesinleşen takımlar;

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Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında yerini ayırttı. Sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray ise ön elemelerden bilet arayacak. İSPANYA LA LIGA'DAN 4 TAKIM: Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla

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İNGİLTERE PREMIER LİG'DEN 4 TAKIM: ? Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea

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