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  3. 24 Mayıs 2019 14:20

İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

İngiltere merkezli Brand Finance dergisi, gerçekleştirdiği araştırma kapsamında dünya futbolunun en değerli 50 takımını açıkladı. 8 takımın 1 milyar Euro barajını aştığı listede en dikkat çekici husus Lionel Messili Barcelona'nın

İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

50. Köln

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İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

2019 marka değeri: 104 milyon euro

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İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

49. Mainz

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İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı

2019 marka değeri: 113 milyon euro

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