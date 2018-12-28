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  3. 28 Aralık 2018 13:05

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Dünyaca ünlü iş ve ekonomi dergisi Forbes'ın açıkladığı "Dünyanın En Çok Kazanan 100 Sporcusu" listesinde zirve ne Ronaldo ne de Messi'nin oldu. Buna karşın Arjantinli yıldız listede Ronaldo'nun üzerinde yer alırken Avrupa medyasında çıkan haberlerde Portekizli yıldızın maaşına talep ettiği zam talebinin Real Madrid başkanı Florentino Perez tarafından reddedilmesi ayrılığın önemli Juventus transferinin en önemli sebeplerinden biri olarak gösterilmişti.

İşte o liste ve zirvenin sahibi...

1/ 59
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Nicolas Batum - 22.9 milyon Dolar

Basketbol, Charlotte Hornets

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İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Melvin Ingram - 23 milyon Dolar

Amerikan Futbolu, Los Angeles Chargers

3/ 59
İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Masahiro Tanaka - 23.1 milyon Dolar

Beyzbol, New York Yankees

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