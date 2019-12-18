İşte El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid'in bahis oranları
Barcelona - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. 180 ülkede canlı olarak yayınlanacak El Clasico öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler yayın bilgileri ve saatini araştırırken, bir yandan da muhteme
Barcelona, La Liga'nın 17'nci haftasında ezeli rakibi Real Madrid'i konuk edecek. Dünyanın en büyük derbisi dünyayı ekranlara kilitleyecek. 180 ülkeden canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi iki takımın da eksikleri bulunuyor. Karşılaşmanın İddaa oranları da belli oldu. Buna göre; Barcelona karşılaşmanın favorisi oldu. Real Madrid ise sürpriz bir oranla listede yer aldı. İşte karşılaşmanın detayları ve bahis oranları...
POLİTİK DURUMLARIN GÖLGESİNDE OYNANACAK Politik durumların yarattığı güvenlik gerekçesi nedeniyle ertelenen Barcelona – Real Madrid derbisi bugün oynanacak. 35 puanla zirveyi paylaşan iki ekibin karşılaşması aynı zamanda teknik direktörlerin kader maçı olacak. Barcelona'da Ernesto Valverde, Real Madrid'de ise Zinedine Zidane eleştirilerin odağındaki iki isim. Hesapta olmayan puan kayıpları iki takım taraftarının da sabrını taşırmış durumda. Bu nedenle olası bir mağlubiyet iki hocadan birini işinden edebilir.
DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ İspanya'nın Barselona kentinde bağımsızlık yanlılarının protesto gösterileri El Clasico'yu da etkilemişti. 26 Ekim'de oynanması beklenen Barcelona - Real Madrid maçı güvenlik gerekçesi ile ileri bir tarihe ertelenmişti.
İDDAA'NIN FAVORİSİ BARCELONA İddaa karşılaşmanın resmi bahis oranlarını açıkladı. Buna göre, Barcelona favori olarak belirlendi. Ev sahibi ekip 1.55 orana sahip. Konuk Real Madrid için ise sürpriz sayılacak bir oran verildi. Real Madrid'in galibiyeti için 3.25 oran belirlendi. Beraberlik için ise 3.30 oran verildi.