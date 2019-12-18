İşte El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid'in bahis oranları

Barcelona, La Liga'nın 17'nci haftasında ezeli rakibi Real Madrid'i konuk edecek. Dünyanın en büyük derbisi dünyayı ekranlara kilitleyecek. 180 ülkeden canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi iki takımın da eksikleri bulunuyor. Karşılaşmanın İddaa oranları da belli oldu. Buna göre; Barcelona karşılaşmanın favorisi oldu. Real Madrid ise sürpriz bir oranla listede yer aldı. İşte karşılaşmanın detayları ve bahis oranları...