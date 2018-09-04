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  3. 04 Eylül 2018 13:30

İşte Fatih Terim'in forvet adayları !

Galatasaray'da forvet bölgesinde yalnıca Eren Derdiyok kalırken, imparator seçenekleri değerlendiriyor.

İşte Fatih Terim'in forvet adayları !

Galatasaray'daki golcü kısırlığı, alternatif isimlerin o bölgede görev yapmasına neden olabilir. İmparator kadro içinden seçenekleri değerlendiriyor.

Peki kimler faydalı olur, kimler olmaz?

(Goal TR)

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İşte Fatih Terim'in forvet adayları !

HENRY ONYEKURU

Neden oynayabilir?

Henry Onyekuru, daha önce de gol yollarında forma giymiş bir isim. Hızı ve son vuruşlardaki soğukkanlılığıyla Galatasaray'ın gol yükünü çeken isimlerden biri olabilir. Onyekuru, santrforda sırıtmayacak isimlerden ilki.

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İşte Fatih Terim'in forvet adayları !

Neden oynayamaz?

Sürati ve tekniğiyle kanatlardan oyunu hızlandıran ve Galatasaray'ın oyun temposunu artıran Onyekuru'nun forvet pozisyonunda oynaması, Galatasaray'ın kenar hücumlarını sekteye uğratabilir. Ayrıca kanatlardaki rotasyon da daralır. Onyekuru fiziksel anlamda da gol bölgesinde sorun yaşayabilir.

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İşte Fatih Terim'in forvet adayları !

SİNAN GÜMÜŞ

Neden oynayabilir?

Sinan Gümüş forvet bölgesinde de oynayabilen, özellikle A2 takımda golcülüğüyle bilinen bir isim. Sinan, Galatasaray'ın gol bölgesindeki en güçlü alternatiflerinden biri.


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