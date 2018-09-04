İşte Fatih Terim'in forvet adayları !
Galatasaray'da forvet bölgesinde yalnıca Eren Derdiyok kalırken, imparator seçenekleri değerlendiriyor.
Galatasaray'daki golcü kısırlığı, alternatif isimlerin o bölgede görev yapmasına neden olabilir. İmparator kadro içinden seçenekleri değerlendiriyor.
Peki kimler faydalı olur, kimler olmaz?
(Goal TR)
HENRY ONYEKURU
Neden oynayabilir?
Henry Onyekuru, daha önce de gol yollarında forma giymiş bir isim. Hızı ve son vuruşlardaki soğukkanlılığıyla Galatasaray'ın gol yükünü çeken isimlerden biri olabilir. Onyekuru, santrforda sırıtmayacak isimlerden ilki.
Neden oynayamaz?
Sürati ve tekniğiyle kanatlardan oyunu hızlandıran ve Galatasaray'ın oyun temposunu artıran Onyekuru'nun forvet pozisyonunda oynaması, Galatasaray'ın kenar hücumlarını sekteye uğratabilir. Ayrıca kanatlardaki rotasyon da daralır. Onyekuru fiziksel anlamda da gol bölgesinde sorun yaşayabilir.