İşte Fatih Terim'in forvet adayları !

HENRY ONYEKURU



Neden oynayabilir?



Henry Onyekuru, daha önce de gol yollarında forma giymiş bir isim. Hızı ve son vuruşlardaki soğukkanlılığıyla Galatasaray'ın gol yükünü çeken isimlerden biri olabilir. Onyekuru, santrforda sırıtmayacak isimlerden ilki.

