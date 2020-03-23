İşte Fatih Terim'in hedefindeki 4 isim
Sarı-kırmızılıların transfer listesinde stoper bölgesi için Portekiz ekibi Braga'dan 23 yaşındaki Bruno Wilson yer alıyor. Portekizli genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.
Sarı-kırmızılıların transfer listesinde stoper bölgesi için Portekiz ekibi Braga'dan 23 yaşındaki Bruno Wilson yer alıyor. Portekizli genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.
Ön libero için düşünülen isim ise Zulte Waragem'de forma giyen 24 yaşındaki Omar Govea. Genç yıldız bu sezon 21 maçta oynadı. 3 gole katkı verdi, 3 kez de milli formayı giydi.
Galatasaray'da 10 numara için ilk aday Midtjylland'lı Evander. 21 yaşındaki yıldız bu sezon Norveç ekibinde 22 maçta 15 gole katkı yaptı.