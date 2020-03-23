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  3. 23 Mart 2020 12:00

İşte Fatih Terim'in hedefindeki 4 isim

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde stoper bölgesi için Portekiz ekibi Braga'dan 23 yaşındaki Bruno Wilson yer alıyor. Portekizli genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

İşte Fatih Terim'in hedefindeki 4 isim

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde stoper bölgesi için Portekiz ekibi Braga'dan 23 yaşındaki Bruno Wilson yer alıyor. Portekizli genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

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İşte Fatih Terim'in hedefindeki 4 isim

Ön libero için düşünülen isim ise Zulte Waragem'de forma giyen 24 yaşındaki Omar Govea. Genç yıldız bu sezon 21 maçta oynadı. 3 gole katkı verdi, 3 kez de milli formayı giydi.

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İşte Fatih Terim'in hedefindeki 4 isim

Galatasaray'da 10 numara için ilk aday Midtjylland'lı Evander. 21 yaşındaki yıldız bu sezon Norveç ekibinde 22 maçta 15 gole katkı yaptı.

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İşte Fatih Terim'in hedefindeki 4 isim

Cimbom'un forvet adayı ise Aarhus'un 23 yaşındaki yıldızı Mustafa Bundu. Evander'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Sambacı'nın piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro.

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