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  3. 25 Nisan 2019 13:35

İşte Fatih Terim'in kupa 11'i

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın sahaya çıkağı ilk 11 şekillendi. .

İşte Fatih Terim'in kupa 11'i

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Galatasaray bugün saat 20.00'de deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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İşte Fatih Terim'in kupa 11'i

Eşleşmenin ilk ayağında Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşma 0-0 sona ermişti. Galatasaray galibiyet ve gollü beraberlik durumunda turu geçen ekip olacak.

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İşte Fatih Terim'in kupa 11'i

KADRODA YOKLAR Yeni Malatyaspor'un ise finale yükselmesi için sahadan galip ayrılması gerekiyor. Müsabaka golsüz beraberlikle sona ererse uzatmalara gidecek. Malatya'da sarı kart cezalısı Mustafa Akbaş yok.

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İşte Fatih Terim'in kupa 11'i

Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Semih Kaya ve Sinan Gümüş, teknik direktör Fatih Terim tarafından Malatya'ya götürülmedi.

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