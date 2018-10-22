İşte Fatih Terim'in Schalke planı
Galatasaray'da tüm dikkatler çarşamba günü Schalke ile oynanacak maça çevrildi.
Galatasaray'da tüm dikkatler çarşamba günü Schalke ile oynanacak maça çevrildi. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekip sakatlıklarla boğuşuyor.
Fatih Terim, Emre Akbaba ve Henry Onyekuru'nun yanı sıra Bursa maçının ilk yarısında sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Sofiane Feghouli ve Fernando'dan yararlanamayacak.
Ayrıca Serdar Aziz'in durumu da belirsizliğini koruyor. Ama Terim galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.