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  3. 22 Ekim 2018 12:35

İşte Fatih Terim'in Schalke planı

Galatasaray'da tüm dikkatler çarşamba günü Schalke ile oynanacak maça çevrildi.

İşte Fatih Terim'in Schalke planı

Galatasaray'da tüm dikkatler çarşamba günü Schalke ile oynanacak maça çevrildi. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekip sakatlıklarla boğuşuyor.

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İşte Fatih Terim'in Schalke planı

Fatih Terim, Emre Akbaba ve Henry Onyekuru'nun yanı sıra Bursa maçının ilk yarısında sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Sofiane Feghouli ve Fernando'dan yararlanamayacak.

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İşte Fatih Terim'in Schalke planı

Ayrıca Serdar Aziz'in durumu da belirsizliğini koruyor. Ama Terim galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

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İşte Fatih Terim'in Schalke planı

B PLANINI HAZIRLADI

"Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece eksik sayılmayız. Eğer gruptan çıkmak istiyorsak kazanmaktan başka çaremiz yok" diyen tecrübeli çalıştırıcı, sakat oyuncuların yerini doldurmak için kolları sıvadı.

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