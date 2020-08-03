İşte Fatih Terim'in transfer listesi
Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir 03 Agustos 2020 Pazartesi şey düşünmeyen Galatasaray, transferde iyice gaza bastı. Yepyeni ve eskisinden de iddialı bir takım kurmak isteyen Fatih Terim'in listesinde, her bölge için hem kariyerli hem de yıldız isimler bulunuyor.
Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir 03 Agustos 2020 Pazartesi şey düşünmeyen Galatasaray, transferde iyice gaza bastı. Yepyeni ve eskisinden de iddialı bir takım kurmak isteyen Fatih Terim'in listesinde, her bölge için hem kariyerli hem de yıldız isimler bulunuyor.
KALEDE İLK SEÇENEK BETO Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle Galatasaray'da kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Muslera'nın yokluğunda kaleyi emin ellere teslim etmek istiyor. Bu doğrultuda yerlilerde adaylar Başakşehir'den Volkan Babacan, bonservisi elinde olan Sinan Bolat, Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk. Yabancılarda da listede Göztepe ile yollarını ayıran Beto, Kayserispor ile kontratı sona eren Silviu Lung, Erzurumspor'dan İbrahim Sehiç. Yerlilerde Volkan ön plana çıkarken, yabancılarda hem tecrübesi hem de performansıyla Beto ilk sırada yer alıyor. Söz konusu isimlerle görüşmeler de tüm hızıyla devam ediyor.
SAVUNMADA KAAN'A SON TEKLİF Defans bölgesinde sağ bek için Olympiakos'ta forma giyen Norveçli Omar Elabdellaoui ile anlaşmaya varan Galatasaray, sol bek konusunda da arayışlarını sürdürüyor. Aslan'ın bu bölgede en çok kafa yorduğu pozisyon ise savunmanın göbeği. Burası için düşünülen ilk isim olan Kaan Ayhan'ın, Avrupa'da kariyerine devam etmeyi düşündüğü konuşuluyor. Fortuna Duesseldorf formasıyla Bundesliga'da geride bıraktığımız sezonda küme düşen Kaan'a son teklifin, bugün yapılacağı öğrenildi. Milli futbolcunun transferinde olumlu bir gelişme yaşanırsa görüşmeler sürecek aksi halde başka isimlere rota çevrilecek. Diğer taraftan stoperde adı Cim Bom'la geçen Semih Kaya ile her konuda anlaşılmış durumda. Bu transferin de artık imzaya kaldığı biliniyor.
ORTA ALANA İKİ ADAY VAR Gelecek sezon alternatifleri bol bir kadro kurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in, orta alanda düşündüğü oyunculardan biri Milan'la sözleşmesi sona eren Giacomo Bonaventura ile Kayserispor'dan Bernard Mensah. Her iki oyuncu da hem orta alanın göbeğinde 8 numara olarak forma giyebiliyor hem de savunmanın önünde oynayabiliyor. Mücadeleci ve agresif stillere sahip olan Bonaventura ile Mensah için Galatasaray yönetiminin, tüm imkanlarını seferber ettikleri konuşuluyor.