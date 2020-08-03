İşte Fatih Terim'in transfer listesi

ORTA ALANA İKİ ADAY VAR Gelecek sezon alternatifleri bol bir kadro kurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in, orta alanda düşündüğü oyunculardan biri Milan'la sözleşmesi sona eren Giacomo Bonaventura ile Kayserispor'dan Bernard Mensah. Her iki oyuncu da hem orta alanın göbeğinde 8 numara olarak forma giyebiliyor hem de savunmanın önünde oynayabiliyor. Mücadeleci ve agresif stillere sahip olan Bonaventura ile Mensah için Galatasaray yönetiminin, tüm imkanlarını seferber ettikleri konuşuluyor.