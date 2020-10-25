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  3. 25 Ekim 2020 00:00

İşte Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin muhtemel ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek.

İşte Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin muhtemel ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek.

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İşte Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin muhtemel ilk 11'leri

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

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İşte Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin muhtemel ilk 11'leri

Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

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İşte Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin muhtemel ilk 11'leri

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, geride kalan bölümde 5 puan elde edebildi. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, haftaya 14. sırada girdi.

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