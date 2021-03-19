İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine adı öne çıkan 2 isim

Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Erol Bulut'un Pelkas'ı kanatta tercih etmesi taraftarı isyan ettirmişti. Fenerbahçe bu dönemde içeride Antalyaspor, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında galibiyet alamadı. Alman milli takımından ayrılacağını açıklayan Low teknik direktörlük için en ciddi aday, eski Galatasaraylı Okan Buruk'un ismi de ciddi olarak anılıyor. Son dakika Fenerbahçe spor haberleri...