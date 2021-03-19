İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine adı öne çıkan 2 isim
Erol Bulut'un Pelkas'ı kanatta tercih etmesi taraftarı isyan ettirmişti. Fenerbahçe bu dönemde içeride Antalyaspor, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında galibiyet alamadı.
Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Erol Bulut'un Pelkas'ı kanatta tercih etmesi taraftarı isyan ettirmişti. Fenerbahçe bu dönemde içeride Antalyaspor, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında galibiyet alamadı. Alman milli takımından ayrılacağını açıklayan Low teknik direktörlük için en ciddi aday, eski Galatasaraylı Okan Buruk'un ismi de ciddi olarak anılıyor. Son dakika Fenerbahçe spor haberleri...
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE EROL BULUT YERİNE ADAYLAR BELLİ OLDU!
Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde kaybedilecek bir puanla bile yarışın dışında kalabilir. Sarı lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Camiadan bazı isimlerin Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiğini sesli bir şekilde dile getirdiği de gelen bilgiler arasında.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim için Kadıköy'de gelen Gençlerbirliği yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Bugüne kadar Emre Belözoğlu'nun desteği sayesinde koltuğunu koruyan Erol Bulut'un bileti kesildi. Yapılan toplantılarda, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ne zaman ayrılacağı konusunda fikir ayrılığı vardı.
Bir grup yönetici, Beşitaş maçı öncesinde kararın açıklanması ve takıma da bir mesaj verilmesi yönünde görüş bildirdi. Diğer yöneticiler ise derbinin beklenmesinden yana tavır takındı. Başkan Ali Koç, uzun süren fikir alışverişlerininin ardından operasyonunun Beşiktaş maçından sonraya bırakılmasına karır verdi.