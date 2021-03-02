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İşte Fenerbahçeli Pelkas'ın bonservis bedeli

Yunan basını, Dimitris Pelkas ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

İşte Fenerbahçeli Pelkas'ın bonservis bedeli - Resim: 1

SporTime.gr’de yer alan habere göre Rubin Kazan, yıldız futbolcu için Fenerbahçe’ye 7 milyon Euro’luk (61 milyon TL) bir teklif yaptı.

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İşte Fenerbahçeli Pelkas'ın bonservis bedeli - Resim: 2

Ancak Sarı-Lacivertliler’in bunu geri çevirerek Rus ekibinden tam 15 milyon Euro (130.7 milyon TL) talep ettiği belirtildi.

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İşte Fenerbahçeli Pelkas'ın bonservis bedeli - Resim: 3

Dimitris Pelkas’ın da Fenerbahçe’de mutlu olduğu ve Rubin Kazan’a gitmeye hiç sıcak bakmadığı kaydedildi.

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İşte Fenerbahçeli Pelkas'ın bonservis bedeli - Resim: 4
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