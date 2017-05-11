İşte Fenerbahçe'nin 5 transferi
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayınlanan 'Futbolun zirvesi' programında çok önemli açıklamalar yaptı.
Levent Özçelik'in moderatörlüğünde yayınlanan programda futbol gündemini değerlendiren Dilmen, Fenerbahçe'nin transfer politikasına da değindi.
Rıdvan Dilmen, basketbolda yaşanan krizi Aziz Yıldırım ile konuştuğunu sonrasında futbol konuştuklarını da aktardı.
Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni sezonda yapacağı transferler hakkında da ipucu verirken, 5 bölgeden bahsetti.