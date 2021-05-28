İşte Fenerbahçe'nin transfer planı
Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne giden Fenerbahçe, gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için harekete geçti. Emre Belözoğlu yönetiminde sezonu açacak sarı lacivertlilerde stoper, sağ bek, orta saha, kanat ve forvet transferleri yapılacak.
Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı! Hem kalede hem savunmada hem hücum bölgesinde birçok değişiklik yaşanacak. Takım kaptanı Gökhan Gönül'ün futbolu bırakması bekleniyor.
Fenerbahçe böylelikle Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transferdeki çalışmalarını büyük bir hızla sürdürebilecek. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon planı:
HARUN TEKİN İLE YOLLAR AYRILIYOR! BERKE VE DOĞAN ALEMDAR...
Harun Tekin ile devam etmeyi düşünmeyen kulüp, Berke Özer ile yeni sözleme imzalamak istiyor. Berke de giderse mutlaka alternatif bir kaleci alınacak.
Sarı lacivertliler bu sezon Kayserispor'da gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç kaleci Doğan Alemdar'ı transfer etmek istiyor.