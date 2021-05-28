İşte Fenerbahçe'nin transfer planı

Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı! Hem kalede hem savunmada hem hücum bölgesinde birçok değişiklik yaşanacak. Takım kaptanı Gökhan Gönül'ün futbolu bırakması bekleniyor.