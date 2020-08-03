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  3. 03 Ağustos 2020 10:10

İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen ve taraftarlarını üzen Fenerbahçe gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda.

İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası

Ligi topladığı 53 puanla 7. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şampiyon bir kadro kurma gayretinde.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası

Çalışmalarını bu yönde sürdüren kurmaylar öncelikli olarak teknik direktörlük konusuna yoğunlaşmış ve Erol Bulut ile büyük ölçüde anlaşmıştı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası

Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getirmek için gün sayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı...

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İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası

Sarı-Lacivertliler, Bulut'un ısrarla takımda görmek istediği Alanyaspor'dan öğrencisi olan Anastasios Bakasetas için resmi temaslara başladı.

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