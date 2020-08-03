İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası
Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen ve taraftarlarını üzen Fenerbahçe gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda.
Ligi topladığı 53 puanla 7. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şampiyon bir kadro kurma gayretinde.
Çalışmalarını bu yönde sürdüren kurmaylar öncelikli olarak teknik direktörlük konusuna yoğunlaşmış ve Erol Bulut ile büyük ölçüde anlaşmıştı.
Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getirmek için gün sayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı...