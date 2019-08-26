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  3. 26 Ağustos 2019 11:45

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

Fenerbahçe Marsilya'dan Luiz Gustavo haberini beklerken, Fransız kulübü ile yollarını kısa süre önce ayıran Adil Rami'yi İstanbul'a getirdi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

33 yaşındaki stoperle, bugün sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerine başlanacağı resmi siteden duyuruldu.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

Fenerbahçe'nin Rami'ye yıllık 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme sunduğu, uzatma opsiyonunun da sarı-lacivertlilerin elinde bulunduğu kaydedildi.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın "Sağlık problemi yoksa katkı sağlar" raporunun ardından transfer için temasa geçilirken, oyuncu ile görüşen Comolli'nin de, "Mental olarak halen futbol oynamak istiyor. Katkı sağlayabileceğine inanıyorum" şeklinde ifade kullandığı kaydedildi.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami

Sarı-lacivertli yönetim, Marsilya'nın disiplinsizlik dolayısıyla sözleşmesini feshettiği Rami'ye ikinci bir fırsat sunmanın kulübe kazanç sağlayacağını düşündüğünden bu transfere onay verdi.

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