İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami
Fenerbahçe Marsilya'dan Luiz Gustavo haberini beklerken, Fransız kulübü ile yollarını kısa süre önce ayıran Adil Rami'yi İstanbul'a getirdi.
33 yaşındaki stoperle, bugün sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerine başlanacağı resmi siteden duyuruldu.
Fenerbahçe'nin Rami'ye yıllık 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme sunduğu, uzatma opsiyonunun da sarı-lacivertlilerin elinde bulunduğu kaydedildi.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın "Sağlık problemi yoksa katkı sağlar" raporunun ardından transfer için temasa geçilirken, oyuncu ile görüşen Comolli'nin de, "Mental olarak halen futbol oynamak istiyor. Katkı sağlayabileceğine inanıyorum" şeklinde ifade kullandığı kaydedildi.