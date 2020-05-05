İşte futbol tarihine damga vuran bedelsiz transferler
Bonservissiz gerçekleştirdikleri transferlerle futbol dünyasına damga vuran bazı oyuncular şöyle:
Bonservissiz gerçekleştirdikleri transferlerle futbol dünyasına damga vuran bazı oyuncular şöyle:
Robert Lewandowski - Bayern Münih Borussia Dortmund'da sergilediği performansla adından söz ettiren Polonyalı Robert Lewandowski, 2014'te sözleşmesi bittikten sonra Bayern Münih'e imza attı. Almanya'da 5 lig şampiyonluğu yaşayıp 4 kez gol kralı olan Lewandowski, Bayern Münih formasıyla 275 maçta 230 gol kaydetti. Lewandowski, Bayern Münih tarihinin en skorerleri arasında ise 564 golü bulunan Gerd Müller'in ardından ikinci sırada yer aldı.
Andrea Pirlo - Juventus İtalyan futbolunun en teknik oyuncuları arasında bulunan Andrea Pirlo, 2011'de bonservissiz olarak Milan'dan Juventus'a geçti. Öyle ki Juventus'un tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon, Pirlo'nun siyah-beyazlılara imza atmasını "yüzyılın transferi" olarak nitelendirdi. Jenerasyonunun en yetenekli futbolcularından Pirlo, Juventus ile 4 kez ligde mutlu sona ulaştı.
Paul Pogba - Juventus Fransız Paul Pogba'nın Manchester United'dan Juventus'a 2012'de bedelsiz geçişi, son yılların en büyük "transfer çalımı" olarak görüldü. Pogba, Juventus'ta 4 lig şampiyonluğu yaşadığı dönemde adını futbol dünyasının yıldızları arasına yazdırarak tekrar eski takımının radarına girdi. Bu performansın ardından Manchester United, bedelsiz kaybettiği Pogba'yı 105 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek 2016'da yeniden kadrosuna kattı.