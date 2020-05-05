İşte futbol tarihine damga vuran bedelsiz transferler

Andrea Pirlo - Juventus İtalyan futbolunun en teknik oyuncuları arasında bulunan Andrea Pirlo, 2011'de bonservissiz olarak Milan'dan Juventus'a geçti. Öyle ki Juventus'un tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon, Pirlo'nun siyah-beyazlılara imza atmasını "yüzyılın transferi" olarak nitelendirdi. Jenerasyonunun en yetenekli futbolcularından Pirlo, Juventus ile 4 kez ligde mutlu sona ulaştı.