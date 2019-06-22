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  3. 22 Haziran 2019 12:50

İşte futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

Kariyerini noktalayan dünyaca ünlü futbolcular, yeşil sahalara veda etmelerinin ardından çok ilginç meslekler seçebiliyor. İşte yeşil sahalara veda eden futbolcuların en sıra dışı kariyer değişimleri... .

İşte futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

ESKİ GALATASARAYLI GOL KRALI TARIK HODZIC: KÖFTECİ

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İşte futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

FABIEN BARTHEZ: MOTOR SPORLARI Futbola 2006'da veda eden Barthez, 2007'de motosporlarına gönül verdi. 2008'de Porsche Matmut Carrera Kupası ile motor sporları kariyerinin ilk adımlarını attı ve 2009'da gösterdiği performansla Fransa'nın en önemli motor sporları organizasyonlarından olan Fransa GT Şampiyonası'na adını yazdırdı.

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İşte futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

BIXENTE LIZARAZU: JIU JITSU USTASI Dünya Kupası sahibi Bixente Lizarazu, futboldaki atletizmini saha dışına taşıdı. Fransız eski futbolcu Brezilya menşeili Jiu Jitsu dövüş sporunun ustası oldu. Lizarazu 2009 yılında Avrupa şampiyonu oldu.

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İşte futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

THOMAS GRAVESEN: POKER OYUNCUSU Real Madrid, Everton ve Celtic gibi takımlarda forma giyen Thomas Gravesen, 32 yaşında futbolu bıraktı ve poker oyuncusu oldu. Las Vegas'a taşınan Gravesen şu anda profesyonel bir poker oyuncusu.

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