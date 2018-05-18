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  3. 18 Mayıs 2018 11:32

İşte Galatasaray ile UEFA arasındaki anlaşma !

UEFA'nın Galatasaray'a men cezası vermediğini ancak 4 yıllık bir yol haritası çizildiğini söyleyen Başkan Mustafa Cengiz'in bahsettiği anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

İşte Galatasaray ile UEFA arasındaki anlaşma !

Galatasaray dün FFP Komitesi ile son toplantısını gerçekleştirdi. (Sabah)

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İşte Galatasaray ile UEFA arasındaki anlaşma !

UEFA zirvesinde sarı-kırmızılı kulübü temsil eden Başkan Mustafa Cengiz görüşme sonunda, "Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için hiçbir engel yok. UEFA ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Altından kalkabileceğimiz kısıtlamalar getirildi. Sadece bazı yaptırımlar olacak. Mali disiplin konusunda UEFA'ya söz verdik" dedi.

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İşte Galatasaray ile UEFA arasındaki anlaşma !

Üç aydır her hafta UEFA'ya mali durumu hakkında rapor veren Galatasaray'ın Avrupa kupalarından men edilme tehlikesi tamamen ortadan kalktı. Ancak FFP Komitesi 'bütçe kısıtlaması' adı altında sarı-kırmızılı kulübe mali disiplini içeren bir yol haritası hazırladı.

Sabah gazetesinin haberine göre detaylar şöyle:

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İşte Galatasaray ile UEFA arasındaki anlaşma !

*65 milyon Euro'luk takım maaş bütçesi düşürülecek.

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