İşte Galatasaray ile UEFA arasındaki anlaşma !
UEFA'nın Galatasaray'a men cezası vermediğini ancak 4 yıllık bir yol haritası çizildiğini söyleyen Başkan Mustafa Cengiz'in bahsettiği anlaşmanın detayları ortaya çıktı.
UEFA zirvesinde sarı-kırmızılı kulübü temsil eden Başkan Mustafa Cengiz görüşme sonunda, "Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için hiçbir engel yok. UEFA ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Altından kalkabileceğimiz kısıtlamalar getirildi. Sadece bazı yaptırımlar olacak. Mali disiplin konusunda UEFA'ya söz verdik" dedi.
Üç aydır her hafta UEFA'ya mali durumu hakkında rapor veren Galatasaray'ın Avrupa kupalarından men edilme tehlikesi tamamen ortadan kalktı. Ancak FFP Komitesi 'bütçe kısıtlaması' adı altında sarı-kırmızılı kulübe mali disiplini içeren bir yol haritası hazırladı.
Sabah gazetesinin haberine göre detaylar şöyle: