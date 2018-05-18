İşte Galatasaray ile UEFA arasındaki anlaşma !

UEFA zirvesinde sarı-kırmızılı kulübü temsil eden Başkan Mustafa Cengiz görüşme sonunda, "Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için hiçbir engel yok. UEFA ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Altından kalkabileceğimiz kısıtlamalar getirildi. Sadece bazı yaptırımlar olacak. Mali disiplin konusunda UEFA'ya söz verdik" dedi.