İşte Galatasaray'da indirim sonrası yeni maaşlar...
Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla birçok gelir kaleminden yoksun kalan Galatasaray, ekonomik olarak düzlüğe çıkmak için oyuncularıyla maaş indirimi konusunda görüşüyordu.
Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla birçok gelir kaleminden yoksun kalan Galatasaray, ekonomik olarak düzlüğe çıkmak için oyuncularıyla maaş indirimi konusunda görüşüyordu.
Yönetim yüzde 30'luk bir indirim teklif etse de, yapılan görüşmeler sonrası yüzde 15 oranında anlaşma sağlandı.