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  3. 01 Haziran 2020 14:21

İşte Galatasaray'da indirim sonrası yeni maaşlar...

Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla birçok gelir kaleminden yoksun kalan Galatasaray, ekonomik olarak düzlüğe çıkmak için oyuncularıyla maaş indirimi konusunda görüşüyordu.

İşte Galatasaray'da indirim sonrası yeni maaşlar...

Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla birçok gelir kaleminden yoksun kalan Galatasaray, ekonomik olarak düzlüğe çıkmak için oyuncularıyla maaş indirimi konusunda görüşüyordu.

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İşte Galatasaray'da indirim sonrası yeni maaşlar...

Yönetim yüzde 30'luk bir indirim teklif etse de, yapılan görüşmeler sonrası yüzde 15 oranında anlaşma sağlandı.

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İşte Galatasaray'da indirim sonrası yeni maaşlar...

Galatasaray'da tüm futbolcular bu oranda mutabık kaldı.

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İşte Galatasaray'da indirim sonrası yeni maaşlar...

RESMİYETE DÖKÜLDÜ Futbolcuların tamamını indirime ikna eden yönetim, bu durumu resmiyete dökmekte de gecikmedi.

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