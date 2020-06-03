İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ilk 11'i
Süper Lig'de başlangıç tarihi için 12 Haziran kararı verilmesi sonrası, Galatasaray hazırıklarına hız vermiş durumda. Sarı-kırmızılılar ilk mücadelesine 14 Haziran günü Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.
Süper Lig'de başlangıç tarihi için 12 Haziran kararı verilmesi sonrası, Galatasaray hazırıklarına hız vermiş durumda. Sarı-kırmızılılar ilk mücadelesine 14 Haziran günü Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.
Verilen aranın ardından lige başlanmasına az bir süre kala ilk 11 denemelerini sıklaştıran tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya süreceği 11'i de netleştirmeye başladı.
KAZANAN KADRO BOZULMAYACAK Tecrübeli çalıştırıcı liglere ara verilmeden önce üst üste galibiyet alan kadroda değişikliğe gitmemeyi planlıyor. Terim hücum hattındaki üçlüyü de bozmayacağı düşünülüyor.