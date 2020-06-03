  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Haziran 2020 15:29

İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ilk 11'i

Süper Lig'de başlangıç tarihi için 12 Haziran kararı verilmesi sonrası, Galatasaray hazırıklarına hız vermiş durumda. Sarı-kırmızılılar ilk mücadelesine 14 Haziran günü Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ilk 11'i

Süper Lig'de başlangıç tarihi için 12 Haziran kararı verilmesi sonrası, Galatasaray hazırıklarına hız vermiş durumda. Sarı-kırmızılılar ilk mücadelesine 14 Haziran günü Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

1/ 18
İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ilk 11'i

Verilen aranın ardından lige başlanmasına az bir süre kala ilk 11 denemelerini sıklaştıran tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya süreceği 11'i de netleştirmeye başladı.

2/ 18
İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ilk 11'i

KAZANAN KADRO BOZULMAYACAK Tecrübeli çalıştırıcı liglere ara verilmeden önce üst üste galibiyet alan kadroda değişikliğe gitmemeyi planlıyor. Terim hücum hattındaki üçlüyü de bozmayacağı düşünülüyor.

3/ 18
İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ilk 11'i

Fanatik'in haberine göre geri hatta da herhangi bir değişiklik yapmaması beklenen tecrübeli çalıştırıcı Marcao ve Donk ikilisini sahaya sürmesi bekleniyor.

4/ 18
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM