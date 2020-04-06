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  3. 06 Nisan 2020 13:35

İşte Galatasaray'ın hedefindeki yerli isimler

Geçen sezondan bu yana kadrodaki yerli oyuncu sayısını yükseltmeyi hedefleyen Galatasaray, kaliteli isimlerin yüksek bonservisleri nedeniyle yabancılara yönelmiş ve kiralama formülü üzerinden gitmişti.

İşte Galatasaray'ın hedefindeki yerli isimler

Geçen sezondan bu yana kadrodaki yerli oyuncu sayısını yükseltmeyi hedefleyen Galatasaray, kaliteli isimlerin yüksek bonservisleri nedeniyle yabancılara yönelmiş ve kiralama formülü üzerinden gitmişti.

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İşte Galatasaray'ın hedefindeki yerli isimler

Ancak bu yaz mutlaka kaliteli Türk oyuncular kadroya katılacak. Çalışmalara devre arasında başlayan Cim Bom, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesmişti.

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İşte Galatasaray'ın hedefindeki yerli isimler

Ve liste giderek genişliyor. Fatih Terim, 3 farklı bölge için 3 oyuncu daha belirledi.

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İşte Galatasaray'ın hedefindeki yerli isimler

Bunlar Celta Vigo'dan Okay, Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Antalyaspor'dan Nazım Sangare. İşte isim isim yaşanan gelişmeler..

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