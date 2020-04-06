İşte Galatasaray'ın hedefindeki yerli isimler
Geçen sezondan bu yana kadrodaki yerli oyuncu sayısını yükseltmeyi hedefleyen Galatasaray, kaliteli isimlerin yüksek bonservisleri nedeniyle yabancılara yönelmiş ve kiralama formülü üzerinden gitmişti.
Geçen sezondan bu yana kadrodaki yerli oyuncu sayısını yükseltmeyi hedefleyen Galatasaray, kaliteli isimlerin yüksek bonservisleri nedeniyle yabancılara yönelmiş ve kiralama formülü üzerinden gitmişti.
Ancak bu yaz mutlaka kaliteli Türk oyuncular kadroya katılacak. Çalışmalara devre arasında başlayan Cim Bom, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesmişti.