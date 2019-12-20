İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!
Belhanda'yı devre arasında uygun bir fiyata satmak isteyen Galatasaray, yeni 10 numarasını Fransa'da arıyor. Ligue 1'de yaptığı inanılmaz çıkışlarla adından sıkça söz ettiren yıldız oyuncu, uzun süre Türk takımlarının da transfer l
Süper Lig'de Ankaragücü beraberliğiyle büyük yara alan sarı-kırmızılı ekip, Tuzla galibiyetiyle moral tazeledi.
Ancak alınan iyi sonuca rağmen takımda bazı oyuncuların performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim'in devre arasında kadroda büyük değişikliğe gitmesi bekleniyor.