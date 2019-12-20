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  3. 20 Aralık 2019 17:00

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Belhanda'yı devre arasında uygun bir fiyata satmak isteyen Galatasaray, yeni 10 numarasını Fransa'da arıyor. Ligue 1'de yaptığı inanılmaz çıkışlarla adından sıkça söz ettiren yıldız oyuncu, uzun süre Türk takımlarının da transfer l

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da inişli çıkışlı grafik sürüyor.

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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Süper Lig'de Ankaragücü beraberliğiyle büyük yara alan sarı-kırmızılı ekip, Tuzla galibiyetiyle moral tazeledi.

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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Ancak alınan iyi sonuca rağmen takımda bazı oyuncuların performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim'in devre arasında kadroda büyük değişikliğe gitmesi bekleniyor.

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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Özellikle sezon başında yapılan transferlerin çoğundan memnun kalmayan Terim'in isteği üzerine transfer çalışmaları bir süredir hız kazandı.

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