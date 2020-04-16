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  3. 16 Nisan 2020 12:55

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Mario Balotelli

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun ayrulma ihtimaline karşı sarı kırmızılı yönetim golcü arayışlarını devam ettiriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, Balotelli ile anlaşmak üzere.

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Mario Balotelli

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun ayrulma ihtimaline karşı sarı kırmızılı yönetim golcü arayışlarını devam ettiriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, Balotelli ile anlaşmak üzere.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Mario Balotelli

Galatasaray'da Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maaşında indirim istenen Radamel Falcao'nun ayrılması halinde İtalyan yıldız ilk seçenek haline geldi.

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Mario Balotelli

Menajer Mino Raiola'nın Galatasaray'a önerdiği Mario Balotelli'nin gözü yüksek ücretten çok, mutlu olmakta…

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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Mario Balotelli

Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği sözleşme taslağında, İtalyan yıldız, yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul ettiğini bildirdi.

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