İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Mario Balotelli
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun ayrulma ihtimaline karşı sarı kırmızılı yönetim golcü arayışlarını devam ettiriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, Balotelli ile anlaşmak üzere.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun ayrulma ihtimaline karşı sarı kırmızılı yönetim golcü arayışlarını devam ettiriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, Balotelli ile anlaşmak üzere.
Galatasaray'da Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maaşında indirim istenen Radamel Falcao'nun ayrılması halinde İtalyan yıldız ilk seçenek haline geldi.
Menajer Mino Raiola'nın Galatasaray'a önerdiği Mario Balotelli'nin gözü yüksek ücretten çok, mutlu olmakta…