İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü: Mario Balotelli

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun ayrulma ihtimaline karşı sarı kırmızılı yönetim golcü arayışlarını devam ettiriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, Balotelli ile anlaşmak üzere.