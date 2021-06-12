İşte Ghezzal’ın Beşiktaş'ta kalma şartı

"2.5 MİLYON EURO TALEP ETTİ" Kulübe haber yollayan Ghezzal’ın geride kalan sezonda 1.5 milyon Euro’ya oynadığını hatırlatarak takımda kalmak için yönetimden 2.5 milyon Euro talep etti. Siyah beyazlıların ise kulübün menfaatlerini düşündüklerini ve yüksek rakamlar konusunda titiz davrandıklarını vurgulayarak bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği öğrenildi.