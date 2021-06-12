İşte Ghezzal’ın Beşiktaş'ta kalma şartı
Sezonu çifte kupayla kapayan Beşiktaş'ta Süper Lig'in asist kralı Rachid Ghezzal'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.
Beşiktaş'ta geride kalan sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Rachid Ghezzal, 1 yıl daha siyah beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı.
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, yıldız oyuncu maaşının iyileştirilmesi gerektiğini iletti.
"2.5 MİLYON EURO TALEP ETTİ" Kulübe haber yollayan Ghezzal’ın geride kalan sezonda 1.5 milyon Euro’ya oynadığını hatırlatarak takımda kalmak için yönetimden 2.5 milyon Euro talep etti. Siyah beyazlıların ise kulübün menfaatlerini düşündüklerini ve yüksek rakamlar konusunda titiz davrandıklarını vurgulayarak bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği öğrenildi.
Ghezzal, tekrar oynamak için her iki tarafın da fedakârlık yapması gerektiğini ifade ederken tarafların tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.