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  3. 03 Eylül 2019 11:51

İşte kulüpsüz kalan ünlü futbolcular...

Süper Lig'de transfer dönemi resmen sona erdi. Takımlar son gün bombalarını arka arkaya patlatırken çok sayıda tanıdık isim boşta kaldı. İşte kulüpsüz kalan oyuncular... .

İşte kulüpsüz kalan ünlü futbolcular...

Cenk Gönen - 200 Bin €

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İşte kulüpsüz kalan ünlü futbolcular...

Yekta Kurtuluş 250 Bin €

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İşte kulüpsüz kalan ünlü futbolcular...

Atınç Nukan 500 Bin €

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İşte kulüpsüz kalan ünlü futbolcular...

Ömer Sişmanoğlu 400 Bin €

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