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  3. 09 Ekim 2019 13:15

İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret

Fenerbahçe sonunda Mesut Özil'e kavuşuyor. İngiliz temsilcisi Arsenal tarafından gözden çıkarılan Mesut Özil'in sarı kanarya ile anlaştığı iddia edildi. İşte ocak ayında büyük ses getirecek transferin perde arkası... .

İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret

Geçtiğimiz sezondan bu yana Fenerbahçe ile adı anılan Mesut Özil konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

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İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret

2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'de gözden çıkarılan yıldız futbolcunun ocakta sarı-lacivertlilere kiralanacağı iddia ediliyor.

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İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret

İngiliz ekibi, şans vermediği 30 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşının yarısını ödemeyi kabul ederken, kısa sürede somut adımların atılacağı ileri sürülüyor.

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İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret

Mesut'un da çocuk yaşlardan bu yana taraftarı olduğu Fenerbahçe'de oynamak istediği ve bu yüzden Çin'den gelen teklifleri reddettiği belirtiliyor.

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