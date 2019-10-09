İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret
Fenerbahçe sonunda Mesut Özil'e kavuşuyor. İngiliz temsilcisi Arsenal tarafından gözden çıkarılan Mesut Özil'in sarı kanarya ile anlaştığı iddia edildi. İşte ocak ayında büyük ses getirecek transferin perde arkası... .
Geçtiğimiz sezondan bu yana Fenerbahçe ile adı anılan Mesut Özil konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'de gözden çıkarılan yıldız futbolcunun ocakta sarı-lacivertlilere kiralanacağı iddia ediliyor.
İngiliz ekibi, şans vermediği 30 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşının yarısını ödemeyi kabul ederken, kısa sürede somut adımların atılacağı ileri sürülüyor.