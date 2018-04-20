İşte Şenol Güneş'i yaralayan o holigan !
Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Şenol Güneş'i yaralayan holiganın kimliği belli oldu. İşte o anların görüntüleri...
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda teknik direktör Şenol Güneş'i yaralayan kişi gözaltına alındı.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, başından yaralanmıştı.
Olayın gerçekleşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D.'yi hemen gözaltına aldı.