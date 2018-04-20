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  3. 20 Nisan 2018 13:25

İşte Şenol Güneş'i yaralayan o holigan !

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Şenol Güneş'i yaralayan holiganın kimliği belli oldu. İşte o anların görüntüleri...

İşte Şenol Güneş'i yaralayan o holigan !

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda teknik direktör Şenol Güneş'i yaralayan kişi gözaltına alındı.

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İşte Şenol Güneş'i yaralayan o holigan !

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, başından yaralanmıştı.

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İşte Şenol Güneş'i yaralayan o holigan !

Olayın gerçekleşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D.'yi hemen gözaltına aldı.

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İşte Şenol Güneş'i yaralayan o holigan !

Gözaltına alınan S.D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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