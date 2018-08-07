  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Ağustos 2018 15:45

İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri !

Süper Lig'de ne farklı galibiyeti hangi takım, kime karşı aldı hiç merak ettiniz mi ? İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri...

İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri !

Bu sezon 61 yaşına girecek, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'de en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti. Beşiktaş'ın en farklı skorlu galibiyetinin yanı sıra lig tarihinde, 8 ve daha farklı skorlu sonuçlanan toplam 8 maç yapıldı. Bu galibiyetlerde 7 takımın imzası var. İşte o maçlar...

1/ 9
İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri !

1989-90 Beşiktaş-Adana Demirspor 10 - 0


2/ 9
İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri !

1967-68 Göztepe-Feriköy 9 - 1


3/ 9
İşte Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetleri !

1959-60 Galatasaray-Altınordu 8 - 0

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM