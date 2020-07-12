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  3. 12 Temmuz 2020 23:57

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

18- Ankaragücü 29 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

17- Konyaspor 30 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

16- Kayserispor 31 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

15- Rizespor 32 PUAN

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