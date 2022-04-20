İşte Süper Lig'de sezon sonunda serbest kalacak futbolcular

Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun bitmesine çok az bir süre kaldı. Ligde lider Trabzonspor 73 puanla son 5 haftaya girerken, en yakın takipçisi Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte takımlar, transferlerini yaparak yeni sezona hazırlanacaklar. Taraftarlar kulüplerinden kadroya yeni isimler katmalarını beklerken bir yandan da takımdan ayrılacak olan isimleri takip ediyor.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin yenilenmeyeceğinin açıklanmasının ardından devreye Galatasaray girdi.

Sarı - kırmızılılar, file bekçisinin menajeriyle temasa geçti. Geleceğiyle ilgili henüz karar vermeyen Berke'nin bu teklifi beklemeye aldığı iddia edildi.

İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımlarına veda edecek isimler...