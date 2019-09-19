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  3. 19 Eylül 2019 11:15

İşte Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i

Temsilcilerimizden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçına Getafe deplasmanında çıkıyor. Sakatlıkları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, İspanyol ekibinden en az 1 puan almak için mücadele edecek. İşte Ünal

İşte Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, C Grubu ilk mücadelesinde Getafe ile karşılaşacak. Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Karşılaşmayı Slovan hakem Matej Jug yönetecek.

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İşte Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i

İşte bordo mavili ekibin tecrübeli teknik direktörü Ünal Karaman'ın Getafe karşısında sahaya süreceği muhtemel ilk 11:

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İşte Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i

Uğurcan

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İşte Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i

Pereira

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