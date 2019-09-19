İşte Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i
Temsilcilerimizden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçına Getafe deplasmanında çıkıyor. Sakatlıkları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, İspanyol ekibinden en az 1 puan almak için mücadele edecek. İşte Ünal
UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, C Grubu ilk mücadelesinde Getafe ile karşılaşacak. Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Karşılaşmayı Slovan hakem Matej Jug yönetecek.
İşte bordo mavili ekibin tecrübeli teknik direktörü Ünal Karaman'ın Getafe karşısında sahaya süreceği muhtemel ilk 11: