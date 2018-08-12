İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü !
Bu sezon, İranlı oyuncular Hosseini ve Amiri ve Zargo Toure'yi kadrosuna katan Trabzonspor, 4. transferde mutlu sona ulaştı.
Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'nın alternatifi olarak Anthony Nwakaeme'yı kadrosuna katmayı hedefleyen Trabzonspor, golcü futbolcuyla anlaşmaya vardı.
Bordo-Mavililer Türkiye'ye gelerek yönetimle masaya oturan Nijeryalı futbolcu Nwakaeme ile yaptığı görüşmeleleri olumlu sonuçlandırdı.
29 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibinin seneliği 800 bin Euro'dan (5.9 milyon TL) 3 yıllık kontrat teklifini kabul etti.