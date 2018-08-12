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  3. 12 Ağustos 2018 15:50

İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü !

Bu sezon, İranlı oyuncular Hosseini ve Amiri ve Zargo Toure'yi kadrosuna katan Trabzonspor, 4. transferde mutlu sona ulaştı.

İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü !

Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'nın alternatifi olarak Anthony Nwakaeme'yı kadrosuna katmayı hedefleyen Trabzonspor, golcü futbolcuyla anlaşmaya vardı.

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İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü !

Bordo-Mavililer Türkiye'ye gelerek yönetimle masaya oturan Nijeryalı futbolcu Nwakaeme ile yaptığı görüşmeleleri olumlu sonuçlandırdı.

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İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü !

29 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibinin seneliği 800 bin Euro'dan (5.9 milyon TL) 3 yıllık kontrat teklifini kabul etti.

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İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü !

Nwakaeme bu süre içerisinde toplamda 2.4 milyon Euro (17.5 milyon TL) kazanacak. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

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