İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus İnter'i mağlup etti
İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı... Serie A'da şampiyonluk yarışını devam ettiren Inter ile zirve yarışında geride kalan Juventus, İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geldi.
İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı... Serie A'da şampiyonluk yarışını devam ettiren Inter ile zirve yarışında geride kalan Juventus, İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geldi.
Heyecan dolu maçta, İtalya Kupası yarı finali ilk maçında Juventus deplasmanda İnter'i Ronaldo'nun attığı 2 golle mağlup etti. Merih Demiral ilk 11'de maça çıktı ve çok önemli bir golü de engelledi. İnter'İn tek golünü ise 9. dakikada Martinez attı.
MAÇTAN AYRINTILAR
Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Inter, hızlı başladı ve 9. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti. Juventus, bu gole 26. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltı atışından kaydettiği golle yanıt verdi: 1-1. Konuk Juventus, 35. dakikada yine Ronaldo ile bir gol daha buldu ve skoru 2-1'e getirdi. Maçın ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.