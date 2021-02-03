İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus İnter'i mağlup etti

MAÇTAN AYRINTILAR

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Inter, hızlı başladı ve 9. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti. Juventus, bu gole 26. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltı atışından kaydettiği golle yanıt verdi: 1-1. Konuk Juventus, 35. dakikada yine Ronaldo ile bir gol daha buldu ve skoru 2-1'e getirdi. Maçın ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.