İtalya'da manşetlere Cengiz Ünder damgası

Turun ardından Juventus bir mesaj yayınlayarak Roma'yı kutladı. Mesajda 'Bu geceki dev zafer ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktığın için tebrikler Roma' diye yazıldı. AC Milan ve Inter de resmi Twitter hesaplarından Roma'nın tarihi galibiyetini tebrik ettiler.





