İtalya'da manşetlere Cengiz Ünder damgası
Roma'nın Barcelona'yı eleyerek tarih yazdığı maçın ardından İtalya'daki manşetlerde Cengiz Ünder yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Roma, kendi sahasında Barcelona'yı konuk etti. İtalyan temsilcisi 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Katalan rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Cengiz Ünder'in oyuna sonradan girerek üçüncü golün asistini yaptığı çılgın gece, tarihi anlara sahne oldu. Romalı taraftarlar gece boyunca araçlarıyla başkent sokaklarında zafer turu attı, sokaklar sarı-kırmızıya boyandı.
Turun ardından Juventus bir mesaj yayınlayarak Roma'yı kutladı. Mesajda 'Bu geceki dev zafer ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktığın için tebrikler Roma' diye yazıldı. AC Milan ve Inter de resmi Twitter hesaplarından Roma'nın tarihi galibiyetini tebrik ettiler.