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  3. 11 Nisan 2018 14:55

İtalya'da manşetlere Cengiz Ünder damgası

Roma'nın Barcelona'yı eleyerek tarih yazdığı maçın ardından İtalya'daki manşetlerde Cengiz Ünder yer aldı.

İtalya'da manşetlere Cengiz Ünder damgası

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Roma, kendi sahasında Barcelona'yı konuk etti. İtalyan temsilcisi 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Katalan rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.


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İtalya'da manşetlere Cengiz Ünder damgası

Cengiz Ünder'in oyuna sonradan girerek üçüncü golün asistini yaptığı çılgın gece, tarihi anlara sahne oldu. Romalı taraftarlar gece boyunca araçlarıyla başkent sokaklarında zafer turu attı, sokaklar sarı-kırmızıya boyandı.


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İtalya'da manşetlere Cengiz Ünder damgası

Turun ardından Juventus bir mesaj yayınlayarak Roma'yı kutladı. Mesajda 'Bu geceki dev zafer ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktığın için tebrikler Roma' diye yazıldı. AC Milan ve Inter de resmi Twitter hesaplarından Roma'nın tarihi galibiyetini tebrik ettiler.


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İtalya'da manşetlere Cengiz Ünder damgası

İtalya basınından öne çıkan başlıklar şöyle:

CALCIO NEWS: Doğru kelimeleri bulmaya çalıştık. Ancak sihir açıklanamıyor


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