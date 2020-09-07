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  3. 07 Eylül 2020 13:15

İtalyanlar Muriqi'nin savaş günlerini anlattı

Ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'tan Francesco Pietrealla, Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olmaya hazırlanan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yle ilgili bir analiz yazısı yazdı.

İtalyanlar Muriqi'nin savaş günlerini anlattı

İŞTE O YAZI... 6 yaşında annesiyle birlikte öz vatanından ayrılmak zorunda kaldı: "Bir mahzende 50 kişiydik ve sadece 2 litre sütümüz vardı." Ardından gol atmaya başladı ve hiç durmadı.

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İtalyanlar Muriqi'nin savaş günlerini anlattı

"HİÇBİR ŞEYİ YOKTU" Futboldan daha öte bir durum var, belki de her şeyden! Çünkü, Vedat Muriqi'nin hikayesinde acılar, korkular, ölümler ve savaş var. Kosova'nın Prizren şehinde doğdu. 6 yaşında uzun bir serüvenin, ev ev devam eden arabasız, araçsız bir yolculukla Arnavutluk'a iltica etti.

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İtalyanlar Muriqi'nin savaş günlerini anlattı

"50 kişiydik, bir hücrede uyuyorduk. O mahzendeki herkes için sadece 2 litre süt vardı." Annesi ağlıyordu. Sadece savaştan değil: "Kahvaltıda, öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde tek bir seçeneğimiz vardı: ekmek ve soğan!" Muriqi'nin hiçbir şeyi yoktu. Her şeyi gördü! Lazio'ya transferi ise görünenden daha fazlası...

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İtalyanlar Muriqi'nin savaş günlerini anlattı

26 yaşındaki Vedat Muriqi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. 5 yıl önce Giresunspor'daydı. Türkiye'nin ikinci liginde 17 gol attı. Devre arasında ikinci ligden Rizespor'a gitti. Mücadeleyi kazandı, 8 gol attı ve takımı üst lige yükseldi.

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