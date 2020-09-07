İtalyanlar Muriqi'nin savaş günlerini anlattı

"50 kişiydik, bir hücrede uyuyorduk. O mahzendeki herkes için sadece 2 litre süt vardı." Annesi ağlıyordu. Sadece savaştan değil: "Kahvaltıda, öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde tek bir seçeneğimiz vardı: ekmek ve soğan!" Muriqi'nin hiçbir şeyi yoktu. Her şeyi gördü! Lazio'ya transferi ise görünenden daha fazlası...