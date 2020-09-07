İtalyanlar Muriqi'nin savaş günlerini anlattı
Ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'tan Francesco Pietrealla, Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olmaya hazırlanan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yle ilgili bir analiz yazısı yazdı.
İŞTE O YAZI... 6 yaşında annesiyle birlikte öz vatanından ayrılmak zorunda kaldı: "Bir mahzende 50 kişiydik ve sadece 2 litre sütümüz vardı." Ardından gol atmaya başladı ve hiç durmadı.
"HİÇBİR ŞEYİ YOKTU" Futboldan daha öte bir durum var, belki de her şeyden! Çünkü, Vedat Muriqi'nin hikayesinde acılar, korkular, ölümler ve savaş var. Kosova'nın Prizren şehinde doğdu. 6 yaşında uzun bir serüvenin, ev ev devam eden arabasız, araçsız bir yolculukla Arnavutluk'a iltica etti.
"50 kişiydik, bir hücrede uyuyorduk. O mahzendeki herkes için sadece 2 litre süt vardı." Annesi ağlıyordu. Sadece savaştan değil: "Kahvaltıda, öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde tek bir seçeneğimiz vardı: ekmek ve soğan!" Muriqi'nin hiçbir şeyi yoktu. Her şeyi gördü! Lazio'ya transferi ise görünenden daha fazlası...