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  3. 19 Ekim 2020 14:25

İtalyanlar Vedat Muriqi'yi beğendi!

Fenerbahçe'nin sezon başında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanmıştı.

İtalyanlar Vedat Muriqi'yi beğendi!

Fenerbahçe'nin sezon başında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanmıştı.

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İtalyanlar Vedat Muriqi'yi beğendi!

Bir süre karantinada kalan deneyimli isim, karantina sürecinin sona ermesinin ardından Lazio'daki ilk maçına hafta sonu çıktı.

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İtalyanlar Vedat Muriqi'yi beğendi!

İtalya Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Sampdoria, sahasında Başkent ekibi Lazio'yu konuk etti.

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İtalyanlar Vedat Muriqi'yi beğendi!

Karşılaşma Lazio'nun 3-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlandı. İtalyan basını ise maçın ardından Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'yi konuştu.

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