İtalyanlar Vedat Muriqi'yi beğendi!
Fenerbahçe'nin sezon başında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanmıştı.
Fenerbahçe'nin sezon başında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanmıştı.
Bir süre karantinada kalan deneyimli isim, karantina sürecinin sona ermesinin ardından Lazio'daki ilk maçına hafta sonu çıktı.
İtalya Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Sampdoria, sahasında Başkent ekibi Lazio'yu konuk etti.