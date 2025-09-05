İzmirli Tuna, Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçen dünyadaki ilk otizmli maraton yüzücüsü oldu

Tuna Tunca, İspanyol sporcular Ariadna Moreno ve Victor Gregori Barrera ile İngiliz Rohan Crouse’un da bulunduğu bir grupla birlikte solo geçişini tamamladı. Destek teknesinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Triatlon Antrenörü Mert Onaran da geçiş boyunca Tunca’ya motivasyon ve beslenme desteği sağladı. Manş Denizi'nin ardından Cebelitarık’ı da aşan Tunca, açık su yüzmenin en zorlu parkurlarından oluşan 'Okyanus Yedilisi' (Ocean’s Seven) serisinde ikinci etabı başarıyla geride bıraktı. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Tunca, bir kez daha spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.