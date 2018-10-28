Jelena Karleusa sosyal medyayı salladı !
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yine ortalığı salladı.
Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor. Yıldız isim son olarak Instagram'a bir fotoğrafını yükledi.
Eski yengenin başını örtmesine rağmen göğüs dekolteli mini bir elbise giymesi sosyal medyayı salladı. Jelena Karleusa, All Back notuyla yaptığı paylaşımla büyük beğeni aldı.