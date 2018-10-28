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  3. 28 Ekim 2018 16:31

Jelena Karleusa sosyal medyayı salladı !

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yine ortalığı salladı.

Jelena Karleusa sosyal medyayı salladı !

Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor. Yıldız isim son olarak Instagram'a bir fotoğrafını yükledi.

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Jelena Karleusa sosyal medyayı salladı !

Eski yengenin başını örtmesine rağmen göğüs dekolteli mini bir elbise giymesi sosyal medyayı salladı. Jelena Karleusa, All Back notuyla yaptığı paylaşımla büyük beğeni aldı.

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Jelena Karleusa sosyal medyayı salladı !

İşte Jelena Karleusa'nın birbirinden olay paylaşımları...

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Jelena Karleusa sosyal medyayı salladı !

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