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  3. 16 Ağustos 2018 14:59

Jelena Karleusa'dan bomba paylaşım !

Eski Beşiktaşlı Tosic'in eşi Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı özlediğini belirten bir paylaşımda bulundu.

Jelena Karleusa'dan bomba paylaşım !

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa, paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor.

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Jelena Karleusa'dan bomba paylaşım !

Tosic'in Siyah-Beyazlı ekipten ayrılmasına rağmen Beşiktaş'ı unutmayan yenge, Twitter hesabından Beşiktaş'ı özlediğini belirten tweet atarak fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta yer alan Beşiktaş armalı powerbank ise takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

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Jelena Karleusa'dan bomba paylaşım !

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Jelena Karleusa'dan bomba paylaşım !

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