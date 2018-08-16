Jelena Karleusa'dan bomba paylaşım !
Eski Beşiktaşlı Tosic'in eşi Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı özlediğini belirten bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tosic'in eşi Jelena Karleusa, paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor.
Tosic'in Siyah-Beyazlı ekipten ayrılmasına rağmen Beşiktaş'ı unutmayan yenge, Twitter hesabından Beşiktaş'ı özlediğini belirten tweet atarak fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta yer alan Beşiktaş armalı powerbank ise takipçilerin dikkatinden kaçmadı.