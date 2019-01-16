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  3. 16 Ocak 2019 09:46

Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı! Tosic'i o futbolcuyl

Jelena Karleusa'nın Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'i Bosnalı futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı iddiası Sırp basınını salladı.

Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı! Tosic'i o futbolcuyl

Jelena ile Ognjen Vranjes'in "Facetime" üzerinden çırılçıplak görüntülü konuştuğu ve ünlü şarkıcının mahrem yerlerini Vranjes'e gösterdiği iddia edildi. Jelena bu haberleri yalanlarken, Vranjes ise Jelena ile 2 yıl boyunca ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

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Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı! Tosic'i o futbolcuyl

Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in 'FaceTime'da yaptığı o görüşmenin fotoğrafları internete düşerken, Jelena bunların gerçek olmadığını açıkladı.

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Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı! Tosic'i o futbolcuyl

Jelena, Ognjen Vranjes'in Tosic ile boşanması için bu tarz gerçek olmayan fotoğrafları internete sızdırdığını söyledi.

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Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı! Tosic'i o futbolcuyl

BENİM FOTOĞRAFLARIM DEĞİL | Jelena, Vranjes'in kendisini ölümle tehdit ettiği yazışmaları paylaştı.

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