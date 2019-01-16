Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı! Tosic'i o futbolcuyl
Jelena Karleusa'nın Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'i Bosnalı futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı iddiası Sırp basınını salladı.
Jelena ile Ognjen Vranjes'in "Facetime" üzerinden çırılçıplak görüntülü konuştuğu ve ünlü şarkıcının mahrem yerlerini Vranjes'e gösterdiği iddia edildi. Jelena bu haberleri yalanlarken, Vranjes ise Jelena ile 2 yıl boyunca ilişki yaşadıklarını itiraf etti.
Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in 'FaceTime'da yaptığı o görüşmenin fotoğrafları internete düşerken, Jelena bunların gerçek olmadığını açıkladı.
Jelena, Ognjen Vranjes'in Tosic ile boşanması için bu tarz gerçek olmayan fotoğrafları internete sızdırdığını söyledi.