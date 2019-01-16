Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı! Tosic'i o futbolcuyl

Jelena ile Ognjen Vranjes'in "Facetime" üzerinden çırılçıplak görüntülü konuştuğu ve ünlü şarkıcının mahrem yerlerini Vranjes'e gösterdiği iddia edildi. Jelena bu haberleri yalanlarken, Vranjes ise Jelena ile 2 yıl boyunca ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

