Jorge Jesus ipi çekti: İşte Fenerbahçe'de istemediği 9 futbolcu

Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Jorge Jesus ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertli ekip yeni sezonda kupa hasretini dindirmek istiyor. Yeni hocası ile topbaşı yapan Sarı-Lacivertli ekipte, tecrübeli çalıştırıcı ilk dokunuşlarını yaparken antrenman öncesi yaptığı konuşmada "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma dönemi. Adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullandı. ifadelerini kullandı.