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Jorge Jesus'tan olay yaratan Fenerbahçe açıklaması

Yeni hoca ile ilgili girişimlerini sürdüren sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüştü. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'tan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir açıklama geldi. .

Jorge Jesus'tan olay yaratan Fenerbahçe açıklaması - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Jorge Jesus'tan olay yaratan Fenerbahçe açıklaması - Resim: 2

Vitor Pereira sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ı göreve getiren ve yeni sezonda da yeni hoca ile devam edileceği açıklanmıştı.

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Jorge Jesus'tan olay yaratan Fenerbahçe açıklaması - Resim: 3

Fakat İsmai Kartal'ın iyi performansı sonrası kafalar karışsa da yönetim hamlesini yaptı.

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Jorge Jesus'tan olay yaratan Fenerbahçe açıklaması - Resim: 4

Kanarya'da gözler yeni hocaya çevrilirken, sarı lacivertlilerde sıcak bir gelişme daha yaşandı.

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