Jorge Jesus'tan olay yaratan Fenerbahçe açıklaması
Yeni hoca ile ilgili girişimlerini sürdüren sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüştü. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'tan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir açıklama geldi. .
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
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Vitor Pereira sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ı göreve getiren ve yeni sezonda da yeni hoca ile devam edileceği açıklanmıştı.
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Fakat İsmai Kartal'ın iyi performansı sonrası kafalar karışsa da yönetim hamlesini yaptı.
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Kanarya'da gözler yeni hocaya çevrilirken, sarı lacivertlilerde sıcak bir gelişme daha yaşandı.
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