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Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda sakatlandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mourinho'nun sahadan sekerek ayrıldığı görüldü.

Kaynak: İHA
Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı - Resim: 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun bugün yapılan bir sponsorluk anlaşmasında sekerek yürümesi dikkatleri çekmişti. 

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Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı - Resim: 2

Söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine Portekizli teknik adam da neden sektiğine açıklık getirdi. 

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Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı - Resim: 3

Mourinho, bugün gerçekleştirilen antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpıştığı ve ardından yerde kaldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı - Resim: 4

Deneyimli teknik adam, paylaşımına, "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" notunu da ekledi.

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