Jose Mourinho antrenmanda sakatlandığı anları paylaştı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda sakatlandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mourinho'nun sahadan sekerek ayrıldığı görüldü.
Kaynak: İHA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun bugün yapılan bir sponsorluk anlaşmasında sekerek yürümesi dikkatleri çekmişti.
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Söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine Portekizli teknik adam da neden sektiğine açıklık getirdi.
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Mourinho, bugün gerçekleştirilen antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpıştığı ve ardından yerde kaldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Deneyimli teknik adam, paylaşımına, "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" notunu da ekledi.
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