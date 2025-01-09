Jose Mourinho için bomba ayrılık iddiası

EN GÜÇLÜ ADAY JOSE MOURINHO

The Sun'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sean Dyche ile yolların ayrılması sonrasında en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor. Friedkin Group'un sahibi olduğu Roma'dan geçtiğimiz yıl ayrılan Jose Mourinho, "En çok canımı yakan ayrılık" demişti.