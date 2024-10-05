Jose Mourinho için Premier Lig iddiası: ''Valizini hazırladı...''
Yeni sezonakötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun adı şimdiden Premier lig ekibinin yeni menajer adaylarından biri olarak geçiyor.
Premier Lig'de 6 maçta 4 puan alabilen Everton'da menajer Sean Dyche için yolun sonu göründü. Kulübün yeni sahipleri The Friedkin Group'un deneyimli hocayla çalışmayacağı iddia edildi. Football Insider'da yer alan habere göre, Dyche ile yollar ayrılırsa Everton'da menajerlik koltuğuna aday en güçlü isimlerden biri Jose Mourinho.
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Bu iddia sonrası Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho için İngiliz ekibinin herhangi bir aksiyon alıp almayacağı merak konusu oldu.
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Öte yandan The Friedkin Group, Mourinho'nun Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Roma'nın da sahibi.
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Roma, üç yıllık sözleşmesinin son senesinde Mourinho ile yolları ayırmıştı.
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