Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirttiği Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle imzayı attı. İmza töreninde ilginç anlar da yaşandı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: İHA
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Yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk olarak teknik direktörlük değişimine giden Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'yu özel uçakla İstanbul'a getirtti.
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Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Mourinho daha sonra alandan ayrıldı.
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Akşam saatlerinde ise Ülker Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenlendi. Maraton Tribünü'ne kurulan platformda "The Special One Welcome to Fenerbahçe. The World's Biggest Sports Club" yazısı yer aldı. Tribünlerdeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar çalan marş ve şarkılarla eğlenirken, Mourinho ve Fenerbahçe adına tezahüratlarda bulundu.
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