  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı

Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirttiği Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle imzayı attı. İmza töreninde ilginç anlar da yaşandı. İşte ayrıntılar...

Kaynak: İHA
Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı - Resim: 1
1 / 36
Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı - Resim: 2

Yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk olarak teknik direktörlük değişimine giden Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'yu özel uçakla İstanbul'a getirtti.

2 / 36
Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı - Resim: 3

Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Mourinho daha sonra alandan ayrıldı.

3 / 36
Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı - Resim: 4

Akşam saatlerinde ise Ülker Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenlendi. Maraton Tribünü'ne kurulan platformda "The Special One Welcome to Fenerbahçe. The World's Biggest Sports Club" yazısı yer aldı. Tribünlerdeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar çalan marş ve şarkılarla eğlenirken, Mourinho ve Fenerbahçe adına tezahüratlarda bulundu.

4 / 36