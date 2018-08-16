  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Ağustos 2018 15:50

Jose Mourinho Medipol Başakşehir kampını ziyaret etti.

Jose Mourinho Medipol Başakşehir kampını ziyaret etti.

Manchester United'ın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Başakşehir'in Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Burnley ile oynayacağı maç öncesi takım kampına ziyarette bulundu.

1/ 4
Jose Mourinho Medipol Başakşehir kampını ziyaret etti.

Medipol Başakşehir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "ManU Teknik Direktörü Jose Mourinho, @BurnleyOfficial ile oynayacağımız maç öncesi Manchester'da kamp yaptığımız oteli ziyaret ederek teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve R. Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Emmanuel Adebayor ile sohbet etti." ifadelerine yer verildi.

2/ 4
Jose Mourinho Medipol Başakşehir kampını ziyaret etti.

3/ 4
Jose Mourinho Medipol Başakşehir kampını ziyaret etti.

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM