Jose Mourinho Medipol Başakşehir kampını ziyaret etti.
Manchester United'ın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Başakşehir'in Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Burnley ile oynayacağı maç öncesi takım kampına ziyarette bulundu.
Medipol Başakşehir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "ManU Teknik Direktörü Jose Mourinho, @BurnleyOfficial ile oynayacağımız maç öncesi Manchester'da kamp yaptığımız oteli ziyaret ederek teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve R. Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Emmanuel Adebayor ile sohbet etti." ifadelerine yer verildi.